»°É©²½¹©µ¡¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²·î£²£¸Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£³·î£³£±Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±³ô¤ò£³³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À­¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤­²¼¤²Åê»ñ²È¤Ë¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS