【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■俳優・渡辺謙が声で参加も!新録楽曲「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」先行配信スタート デビュー35周年イヤーの東京スカパラダイスオーケストラが、3月19日にベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』をリリースする。 そのベストアルバムの新録楽曲「Para