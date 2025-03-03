【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■劇場版『僕とロボコ』主題歌のオファーに備えて曲作りに励むロボコが、主題歌担当がanoに決まったことを知り、対抗心を燃やすスペシャルコラボエピソード anoが書き下ろした「ロりロっきゅんロぼ♡」が、劇場版『僕とロボコ』（4月18日公開）の主題歌に決定。さらに、3月3日発売の『週刊少年ジャンプ14号』に掲載の原作第223話にanoが登場し、ロボコと共演を果たした