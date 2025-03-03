¡ÖÈÓÅç¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë¡Ú²èÁü¡ÛNHKÂç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÈýÌÓ¤òÄæ¤êÍî¤È¤·¤¿ÈÓÅçÄ¾»Òº£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÂç²Ï½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎCM¤Ç¡ÈÌþ¤··Ï¡É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿½÷Í¥¤Ï¡¢¿·¶­ÃÏ¤ò³«ÂóÃæ¤Ç¡½¡½¡£¢¡¢¡¢¡»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡ÈÈýÌµ¤·¡É¥á¥¤¥¯1988Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½é¤È