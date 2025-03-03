Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯3·î3Æü¡Á3·î9Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÀ±¤¬¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂÆþ¤ê¤ò¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ó¤ê¤¯¤É¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¡¢ËÜ²»¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤½¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Êª»ö¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤àÈ¿ÌÌ¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¼çÄ¥¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤³¤ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÎ¢¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ®¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¡¢¸À¤¤Êý¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·Êý¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ë¾è¤ì¤ë¤Ï