À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤Ë»ß¤ß´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢É÷¤Ï¤ä¤ä¶¯¤¯¿á¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï8ÅÙÁ°¸å¤Ç¡¢2Æü¤è¤ê5ÅÙ°Ê¾åÄã¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ 4Æü¤âÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤È¤âÄ«¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³¤±è¤¤¤Ç¤Ï¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£4ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤