¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê3Æü¡Ë¡¢¹â¶¶ÎÊÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬³ùÁÒ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëFC¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â¶¶Áª¼ê¤Ï·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉJ¥êー¥°¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â¶¶ÎÊÁª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡¢¡Ö2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ