±ÇÁü³¦¤Î£±£¹£±ºÐ¥³¥ó¥Ó¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥É¥é¥ÞÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¤ï¤¬²È¤Ï³Ú¤·¡Ù¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³« ¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ê£¹£³¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò»á¡Ê£¹£¸¡Ë¤Î¸ª¤òÊú¤¯£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄ¹Ç¯¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò»£¤êÂ³¤±¤¿±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡¤È¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥¸¥§