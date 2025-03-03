Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ÊÔ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£»í¿¥´ÆÆÄ¤Î¡ÖBlackBox Diaries¡×¤ÏÀË¤·¤¯¤â¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖBlackBox Diaries¡×¤Ï°ËÆ£´ÆÆÄ¼«¿È¤ÎÀ­ÅªÈï³²¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÁÊ¤¨¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£