ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç ¡ÈÀ¼¤À¤±¡É ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²èÅª¤Ê¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2·î24Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£À¶ÌîºÚÌ¾¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¡¦ÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë»ØÎá´ÉÀ©°÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢Âè°ìÀ¼¤Ç¡Ö119ÈÖ¡¢¾ÃËÉ¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤Ç¤¹¤«¡¢µßµÞ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÌÊó¼Ô¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¤³