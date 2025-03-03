USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.308.5111.997.62 1MO11.147.9711.587.62 3MO10.487.4310.877.34 6MO10.247.4210.657.50 9MO10.077.4810.547.67 1YR9.897.5010.447.76 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.3410.577.59 1MO11.6310.217.41 3MO11.