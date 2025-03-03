ガンバ大阪は３月３日、FW山田康太の横浜FCへの完全移籍を発表。これに伴い、山田のユニホーム購入者への対応を伝えた。クラブは「現在、ガンバ大阪オンラインショップにて山田康太選手のユニフォームをご予約中のお客様に限り、ご希望のお客様は『背番号の変更』または『ご注文のキャンセル』の受付をさせていただきます」と公表した。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！