¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/03¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡ÖBAY STORM¡×¡Êbayfm¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤ËåºÎï¤ÇÑ³¤¤¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿½÷Í¥¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡¢ºÇ¶á¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖºÇ¶á¡¢²¿¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤§¡×¤È¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¡ÖÀ©ºîÈñ¡×¤È¼«¿È¤Î¥°¥Ã