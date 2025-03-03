ÀÐÇË¼óÁê¤Ï½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤ë2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂåÂØºâ¸»¤äÃÏÊý¤Î¸º¼ýÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤ÄÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£