筧美和子 （C）ORICON NewS inc.オリコン

筧美和子、自身のインスタで結婚を発表「お相手は誠実で優しさに溢れた方」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 筧美和子が3日、Instagramで結婚したことを発表した
  • 「かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告
  • 「ともに人生を歩んでいけることを心から幸せに思っております」とつづった

◆筧美和子、結婚を発表

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