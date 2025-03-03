ブリュッセルモーターショー２０２５に展示された上海汽車集団「名爵（ＭＧ）」の展示車。（資料写真、ブリュッセル＝新華社記者／孟鼎博）【新華社上海3月3日】中国の自動車大手、上海汽車集団が2日に発表した2月の自動車卸売販売台数は前年同月比41.9％増の29万5千台、1〜2月の累計は前年同期比23.5％増の55万9千台となった。生産・販売の回復・上向き基調は一層固まり、新エネルギー車（NEV）と海外販売は好調だった。新エ