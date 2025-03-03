（写真：ロイター／アフロ）2月28日（日本時間3月1日未明）にホワイトハウスで行われたアメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談では、ロシアへの対応を巡って意見が対立。トランプ大統領がゼレンスキー大統領に対し、アメリカの支援に対する感謝の欠如を指摘し、両者は決裂しました。大統領執務室で展開された激しい応酬時の心理はどのようなものだったのでしょうか。表情・ボディーランゲージの分析から