ユーシェン・チェン氏とマシュー・カナン氏Image: Bill Rivard / Precourt Institute for Energy 地球温暖化に影響する温室効果ガスの中で、最も大きな存在である二酸化炭素。大気中から二酸化炭素を減らすための研究は日々行なわれています。その研究の1つ、スタンフォード大学の研究チームが唱えているのが、「岩に吸ってもらおう！」というもの。空気中から二酸化炭素を吸収するのは植物