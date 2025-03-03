俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第９話が３日に放送され、世帯平均視聴率が１０・４％を記録したことが３日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１２・６％でスタート。第２話は１２・０％。第３話は１１・７％。第４話は１０・５％。第５話は１０・６％。第６話は１０・２％。第７話は１０・０％。第８話は９・８％。今回は前回から０・６