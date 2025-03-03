スキー場で、首がすわっていない赤ん坊を抱っこ紐で結んだままスノーボードをする人の動画がXで拡散され、危険性を指摘する声が相次いでいる。【動画】首がすわっていない赤ん坊を抱いたままスノーボードする男性。赤ん坊の頭が地面に…首がすわっていない赤ん坊が地面に…その様子を目撃したのは、インフルエンサーとして活動する「りりあんぬ葵」さん（@LillianneMoo）。スノーボードが趣味で、2月下旬に新潟県のスキー場を友人