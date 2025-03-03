北海道旭川市で2024年4月、17歳の女子高校生が橋から落とされて殺害された事件で、殺人などの罪に問われている当時19歳の女の3回目の裁判が始まり、証人として共犯の内田梨瑚被告（22）が出廷しました。殺人などの罪に問われているのは、当時19歳だった小西優花被告（20）です。起訴状などによりますと、小西被告は2024年4月、殺人などの罪で起訴されている内田梨瑚被告（22）とともに、旭川市の神居古潭で、留萌市の女子高校生（