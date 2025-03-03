【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Vaundyの新アーティスト写真＆ドームツアーの特設サイト公開！ Vaundyが、3月2日の福岡県・マリンメッセ福岡A館にて、2024年11月から開催してきた自身最大規模のアリーナツアー『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』を完走。全国10都市20公演を回り、全公演SOLD OUTで合計28万人を動員した。 1月18日・19日に開催されたさいたまスーパ&