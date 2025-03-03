Mrs. GREEN APPLEが3月2日、ライブBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』リリースを記念して、上映イベント＜「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING＞を東京・丸の内ピカデリー1にて開催した。◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画同ライブ映像作品は、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代よりライブハウス規模で行なってきた＜ゼンジン