Mrs. GREEN APPLEが3月2日、ライブBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』リリースを記念して、上映イベント＜「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜」SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING＞を東京・丸の内ピカデリー1にて開催した。◆Mrs. GREEN APPLE 画像 / 動画同ライブ映像作品は、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代よりライブハウス規模で行なってきた＜ゼンジン
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