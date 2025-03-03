¸ÅÁã¥µ¥ó¥È¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡£33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£Áª¼ê¸¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥¸¡¦¥ê¥á¥¤¥éÀï¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤òÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¤½¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢3Æü¤Î¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£Áª¼ê¸¢RB¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥ÎÀï¤Çº£ÅÙ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£O NEYMAR MARCOU DE FALTA CONTRA O RED BULL BRAGANTINO! E meteu a marra e a dancinha! ✋🤪🤚🕺