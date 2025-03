世界最高峰の映画の祭典「第97回アカデミー賞」の授賞式が、現地時間2日(日本時間3日午前)に米ロサンゼルスで開催された。東映アニメーションが製作の短編映画『あめだま』(英題:Magic Candies)がノミネートされていた短編アニメ映画賞は、イランの『In the Shadow of the Cypress(原題)』が受賞した。【画像】東映アニメーション製作短編映画『あめだま』場面カット受賞には至らなかったが、東映アニメーションの作品