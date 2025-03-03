【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「今だから言えるものだしね！」（Mrs. GREEN APPLE若井滉斗） Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきた『ゼンジン未到』シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年7月に『ゼンジン未到』を掲げたスタジアムツアーとして『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』を開催し、計4日間で15万人を動員した。 そして