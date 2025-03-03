[£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤ÎÍ­ÎÏ¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Ï¡¢£²Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤Ï²¿¤âÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£²¤½£¼óÇ¾¤é¤Ï£²Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²¤½£¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ÎÉ¬Í×À­¤Ç¤â°ìÃ×¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£²·î£²£¸Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç