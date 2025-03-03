¡ãÂè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡ä¡þ2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡þÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ½ºî¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ö¤¢¤á¤À¤Þ¡×¡ÊÀ¾ÈøÂç²ð´ÆÆÄ¡¢±ÑÂê¡§Magic Candies¡Ë¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¡Ö¥¤¥È¥¹¥®¤Î±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡×¡Ê¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥ß¡¢¥·¥ê¥ó¡¦¥½¥Ï¥Ë´ÆÆÄ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤á¤À¤Þ¡×¤Ï¡¢»ùÆ¸Ê¸³Ø³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥°¥ì¡¼¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿