米映画芸術科学アカデミーが主催する第９７回アカデミー賞が３日（現地時間２日）、同ロサンゼルス・ドルビーシアターで始まった。「ウィキッドふたりの魔女」（ジョン・Ｍ・チュウ監督）でダブル主演を務めたアリアナ・グランデ（助援女優賞ノミネート中）、シンシア・エリヴォ（主演女優賞でノミネート中）が登場し、幕が開けた。アリアナは深紅のドレスで登場し「ＳｏｍｅｗｈｅｒｅＯｖｅｒｔｈｅＲａｉｎｂｏｗ（