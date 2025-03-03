ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ³¤³°°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯ºß½»¤ÎBUA¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤­¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¡ÈÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¸½ºß¡¢8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤Çºß½»¼ÔÌÜÀþ¤Î¥¿¥¤À¸³è¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Åìµþ½Ð¿È¤ÎBUA¤µ¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¢¡»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³