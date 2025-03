Microsoftは2月28日(米国時間)、「The next chapter: Moving from Skype to Microsoft Teams |Microsoft 365 Blog」において、無料のコミュニケーションツール「Skype」を廃止すると発表した。長年にわたり多くのユーザーに利用されてきた同製品だが、2025年5月5日をもってその歴史に幕を下ろすことになる。The next chapter: Moving from Skype to Microsoft Teams |Microsoft 365 Blog.