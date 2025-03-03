ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Î½»Âð¤Ç70Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢´é¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ50ºÐ¤ÎÌ¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÛÃ«»ÔÅìÂçÂô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÁÒÅÄ¤ß¤É¤êÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÒÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¸áÁ°¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¡Ê77¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´é¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÒÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¿ÆÂ²¤Ë¡ÖÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢