Joshua McElwee[¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô £²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥Á¥«¥ó¡Ê¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¡Ë¤Ï¡¢Î¾ÇÙ¤ÎÇÙ±ê¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ê£¸£¸¡Ë¤ÎÍÆÂÎ¤Ï£²Æü¤â½ªÆü°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶µ¹Ä¤Ï£²·î£±£´Æü¤Ë½ÅÅÙ¤Î¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡¡£Â¾¤Î¹çÊ»¾É¤òÊ»È¯¤·¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÎÉÂ±¡¤Ë£²½µ´Ö°Ê¾åÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¹Ä¤ÎÍÆÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë£²Æü¤ÎºÇ¿·Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶µ¹Ä¤ÎÎ×¾²¾õÂÖ¤Ï½ªÆü°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»ÈÍÑ