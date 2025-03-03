¿Íµ¤¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ØHIGH SCORE¡Ù¡Êºî¼Ô¡§ÄÅ»³¤Á¤Ê¤ß¡Ë¤¬¡¢3ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù4·îÆÃÂç¹æ¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±»ï¤ÎºÇÄ¹Ï¢ºÜºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë²£Ä®¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÕÏ¿¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡ÙºÇ¿·¹æ¤ÎÉÕÏ¿1995Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ØHIGH SCORE¡Ù¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´û´©23´¬¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÈþ¾¯½÷¡¦Æ£¸¶°¦¼Â¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤á¤°¤ß¡Ë¤ò¤Ï