福岡管区気象台は3日午前5時15分、暴風と高波に関する福岡県気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、4日未明にかけて暴風に警戒し、3日昼前から4日未明にかけて高波に警戒を呼びかけた。［気象概況］華中から九州北部地方にのびる前線が、4日にかけて九州南部まで南下する見込み。九州北部地方はこの前線と中国東北区に中心を持つ高気圧との間で、気圧の傾きが大きな状態が続く。このため、福岡地方