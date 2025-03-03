¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æþ²ñ¶â¤ä·î³ÛÎÁ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³¤äÆþ²ñ¡¦Âà²ñ¼êÂ³¤­¤ÎÊýË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£Ì¡²è²È¤ÎÅÄË¼±Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ØÆþ²ñ¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âà²ñ¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï14Ç¯Á°¤Ë¤â2Ç¯Á°¤Ë¤â¤½¤ì¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦Ë¡¤Î¥¸¥à¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Miljan Živkovi&#26