¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢±¦ÏÓ¥»¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥³¥ï¡¼Åê¼ê¤¬£¶£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¡££³£°ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼°ÜÀÒ¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼°ÜÀÒ¤È¥ª¥Õ¤À¤±¤Ç£´µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïºòµ¨¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç£´£´