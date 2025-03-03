北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市・神居古潭（かむいこたん）地区の神居大橋から転落させて殺害したとして、殺人罪や監禁罪などに問われた女（２０）の裁判員裁判は３日、主犯格として同罪名で起訴された内田梨瑚（りこ）被告（２２）、監禁への関与で少年院送致となった少年（１７）の２人が証人出廷する。少年は被害者の転落時に別の場所にいたが、ＳＮＳのビデオ通話で内田被告と会話していたという。（高橋剛