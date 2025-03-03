[£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï£²Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥­¥·¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤Ï£´Æü¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¤¬¡¢´ØÀÇ¤Î¿å½à¤¬·×²èÄÌ¤ê£²£µ¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÎ®Æ°Åª¡×¤È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡££Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö£´Æü¤Ë¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£Àµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸ò¾Ä¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥á¥­¥·¥³¤«¤é¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°Ê