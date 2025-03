<情報最前線:エンタメ音楽>日本が世界に誇るヘビーメタルバンド「ラウドネス」が、全米デビューとなったアルバム「THUNDER IN THE EAST」発売40周年を記念した全国ツアー「THUNDER IN THE EAST 40th Anniversary完全再現ライブ!」を5月3日の福岡公演を皮切りに、6都市で開催する。高崎晃(64)二井原実(64)が当時を振り返りつつ、ファンへメッセージを送った。【川田和博】■初録り妥協許されず1981年(昭56)の結成当時