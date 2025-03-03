16:00Æü¶äºÄ·ô»Ô¾ì¥µー¥Ù¥¤¡Ê2·î¡Ë 4Æü2:35¥à¥µ¥ì¥à¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë ÊÆ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡Ê2·î¡Ë ³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ ¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡ËÄêÎãÍý»ö²ñ ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹