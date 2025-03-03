¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¢Âì²»¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î4ÁÈ¤¬2·î28Æü¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£¤äÁªµó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¼ã¼Ô¥Õ¥©¡¼¥é¥à2024 Áªµó¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤È¤Ï¤ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁªµó¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢4ÁÈ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¡È¥Í¥¿¤ò¸«¤ÆºÇ¤âÁªµó¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿