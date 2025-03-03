¸µHKT48¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤«¤é20¥­¥íÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¦¤³¤¹¡£¡Ö20¥­¥í°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½Ð»º¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¡ª»º¸å¤·¤Ð¤é¤¯À÷¤á¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï°Å¤á¤Ç¡ª