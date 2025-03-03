ＪＲ東日本の完全子会社で駅ビル内の商業施設を運営する「アトレ」（東京都渋谷区）が、「ＪＲＥポイント」の運営費用の一部をテナントに負担させる契約に一方的に変更したとして、公正取引委員会は近く、独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑いで警告する方針を固めた。アトレは公取委の調査後、今春から始まる予定だったテナント側の費用負担を撤回した。ＪＲＥポイントは２０１６年、首都圏のＪＲ主要駅の商業施設などに