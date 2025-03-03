横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第9回「玉菊燈籠恋の地獄」が2日に放送され、蔦重（横浜）と瀬川（小芝風花）が女郎屋からひどい仕打ちを受けると、ネット上には「うわーーーーえげつない！！」「R指定」「今夜は地獄だ」といった反響が集まった。【写真】衝撃の光景から顔を背ける蔦重（横浜流星）『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第9回「玉菊燈籠恋の地獄」場面カットある
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