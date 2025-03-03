「TVerアワード2024」が3日に発表され、『水曜日のダウンタウン』(TBS)が4年連続でバラエティ大賞を受賞した。浜田雅功SNSでも話題となった「名探偵津田」シリーズは、2024年12月18日配信回が配信開始後8日間で429万再生を超え、TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間再生数として歴代最高記録を更新した。さらに、TVer初となる番組累計再生数が2億を突破した。この受賞を記念し、傑作回7本を
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