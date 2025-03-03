「チューリップ賞・Ｇ２」（２日、阪神）定年や勇退で４日に厩舎を解散する調教師８人が２日、各競馬場で最後の開催に臨んだ。阪神メインのチューリップ賞を制したのは９番人気の伏兵クリノメイ。７番人気のウォーターガーベラの強襲をしのぎ、初タイトルをつかんだ。ウォーターガーベラを管理する河内洋調教師（７０）＝栗東＝も今回定年を迎える一人。弟弟子でもある武豊騎手（５５）＝栗東・フリー＝とのコンビで“ラストレ