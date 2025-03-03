ノア２日の横浜武道館大会で、ＧＨＣヘビー級王者ＯＺＡＷＡ（２８）がＧＨＣナショナル王者・征矢学（４０）とのダブル王座戦を制し、２冠王者に輝いた。団体史上初の快挙を達成したが、その日のうちにナショナル王座返上を宣言。どこまでも不敵な言動を繰り返しながらも、確実に団体の観客動員を増やし続けている?風雲児?は「俺がルール」とまで言い切った。ランバージャックデスマッチで行われた横浜決戦は、戦前の予想通り