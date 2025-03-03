¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤Î¤è¤¦¤À(C)Getty ImagesF1¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë2·î26Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»²²ÃÁ´10¥Á¡¼¥à¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤­¡ª¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±Ñ»æ¡ØMillor¡Ù¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÅ¸Ë¾¡£