「教育リーグ、阪神３−２広島」（２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）痛烈な打球が左中間を破った途端、ＳＧＬに詰めかけた虎党からは地鳴りのような歓声が上がった。ヒーローは阪神育成の福島圭音外野手。「打席が回ってきたら、自分の仕事をするだけだと思った」。ケムナからサヨナラ適時二塁打。覚悟は見事に結果に表れた。２−２の同点で迎えた九回１死一、二塁。追い込まれた中、高め直球をはじき返した。打球はライナー